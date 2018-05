Google vient de faire l’acquisition du spécialiste du big data Cask Data. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Créée en 2011, la société a développé Cask Data Application Platform (CDAP), une plateforme open source permettant d’automatiser le développement et l’exécution de projets big data basés sur Hadoop, sur site et dans le cloud.

Cask Data, qui compte parmi ses clients AT&T, Salesforce, Cloudera, Horonworks, Ericsson, Mapr et Lotame (plateforme de gestion des données, est par ailleurs un des premiers utilisateurs de Google Cloud Platform (GCP). « Nous croyons que la combinaison de CDAP et de GCP offrira des solutions intéressantes pour les développeurs en entreprise en leur apportant de nouveaux niveaux d’accessibilité, de performance et d’échelle », expliquent sur le blog de la jeune pousse Jonathan Grey et Nitin Motgi.

Ils précisent qu’ils poursuivront le développement et la fourniture de la plateforme en open source. « Nous sommes ravis d’accueillir chez Google Cloud l’équipe talentueuse de Cask et impatients d’aider les développeurs à être plus productifs grâce à nos services de traitement des données dans le cloud et sur site. Nous sommes attachés à l’open source et veillerons à faciliter la croissance des projets CDAP au sein de la communauté plus large des développeurs », assure sur le blog William Vambenepe, Group Product Manager, Google Cloud.

Cask Data a entre autres noué des partenariats technologiques avec Microsoft, IBM, AWS et Microsoft.