Allo aura bientôt disparu du vocabulaire, ou plutôt du catalogue, de Google. Présentée en mai 2016 à l’occasion de la conférence Googl I/O, la messagerie « cool et intelligente » sera suspendue en mars prochain, en même temps qu’Inbox dont les fonctionnalités les plus intéressantes ont été intégrées à Gmail. Les investissements dans Allo sont d’ailleurs arrêtés depuis quelques mois. Ils ne sont toutefois pas perdus puisque certaines fonctionnalités du produit telles que la réponse intelligente, les fichiers GIF et la prise en charge des ordinateurs de bureau ont été intégrées à Messages. « Compte tenu du dynamisme constant de Messages, nous avons décidé de cesser de soutenir Allo pour se concentrer sur Messages », explique sur le blog de Google Matt Klainer, vice-président, Produits de communication grand public, qui précise que la messagerie instantanée est utilisée par plus de 175 millions de personnes chaque mois grâce aux partenariats avec plus de 40 opérateurs et fabricants de périphériques.

Allo comme Inbox ont, semble-t-il, été des ballons d’essai testés par les early adopters et dont les éléments les plus intéressants a été intégrés dans les applications phares que sont donc Messages et Gmail. « Nous concentrons nos efforts sur une expérience de communication plus simple », précise Matt Klainer. La firme de Mountain View conserve donc Messages (chats) et Duo (vidéo) pour les particuliers.

Développé pour le grand public, Hangouts vise à présent le monde professionnel. L’offre est scindée en deux : Hangouts Chat et Hangout Meet, désormais destinés aux clients de G Suite. Les utilisateurs de la version actuelle d’Hangouts, laquelle va disparaître du catalogue, pourront toutefois basculer sur les deux nouveaux produits. « En nous recentrant sur Messages et Duo pour les consommateurs et Hangouts Chat et Hangouts Meet pour une collaboration en équipe, nous nous concentrons sur une expérience de communication plus simple et plus unifiée pour tous », conclut Matt Klainer.