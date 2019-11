Dévoilée début avril à l’occasion de Google Cloud Next’19, Anthos, la plateforme de cloud hybride multicloud de Google, sera proposée par le réseau au début de l’an prochain. Jusqu’à présent, les ventes sont gérées directement par la firme de Mountain View. Cependant, à peine une cinquantaine de partenaires dans le monde auront dans un premiers temps ce privilège. C’est ce qu’a déclaré à CRN Carolee Gearhart, la vice-présidente Worldwide Channel Sales de Google précisant que cela faisait partie de l’engagement de Google envers les partenaires.

Nouvelle version de Google Cloud Services, Anthos permet aux clients de créer et de gérer des applications sur site, sur Google Cloud mais aussi sur des clouds rivaux tels qu’AWS et Microsoft Azure. Les partenaires le réclamaient a expliqué Carolee Gearhart « C’est comme un train de marchandises qui gagne de la vitesse. Je le vois comme une annonce fondamentale en raison de l’effet d’entraînement que cela a sur tout l’écosystème. Plus important encore, cela affecte les clients », a-t-elle ajouté.

Très peu sont technologiquement prêts à commercialiser Anthos a expliqué le CEO d’un des rares partenaires sélectionnés, ajoutant qu’il s’agissait là d’un facteur de différenciation pour sa société. La réaction des clients à Anthos a, selon lui, été très positive. Il l’a qualifiée de proposition de valeur unique et de stratégie technologique hybride et multi-cloud qu’aucun autre fournisseur de cloud n’offrait.

