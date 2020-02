Google annonce la création d’Anthos Ready Storage, une nouvelle certification destinée à ses partenaires de stockage. Elle distingue les solutions partenaires qui ont satisfait à un ensemble d’exigences de base pour fonctionner de manière optimale avec Anthos sur site, et aide les entreprises à sélectionner les solutions de stockage déployées avec Anthos. Les premiers partenaires à avoir obtenu la certification Anthos Ready Storage pour une exécution sur site sont Dell EMC, HPE, NetApp, Portworx, Pure Storage et Robin.io.

« À ce jour, nous avons vu une réponse extrêmement enthousiaste de clients qui souhaitent exécuter des charges de travail clés sur Anthos. Nos partenaires permettent aux clients de fournir des solutions qui exploitent Anthos de manière nouvelle et passionnante. Cela inclut le stockage, qui est une considération clé dans la mesure où les organisations cherchent à gérer leurs données à travers des déploiements hybrides ou multi-cloud dans des environnements conteneurisés », expliquent Rayn Veerubhotla, directeur des partenariats de Google Cloud, et Manu Batra, chef de produit Google Cloud sur le blog de l’entreprise.

Pour obtenir le label, les partenaires doivent répondre à plusieurs critères, notamment des fonctionnalités Kubernetes de base démontrée, y compris l’approvisionnement dynamique des volumes via des API de stockage natives Kubernetes ouvertes et portables, une capacité éprouvée à gérer automatiquement le stockage dans les scénarios de montée en puissance et de réduction d’échelle de cluster et un déploiement simplifié suivant les pratiques de Kubernetes.

« La vitesse est la nouvelle dimension d’un monde bouleversé par la transformation numérique. La réalité complexe est que les données et les ressources se trouvent partout », commente Anthony Lye, senior vice-président et directeur général, Cloud Data Services chez NetApp. « Nous sommes ravis d’étendre notre assistance aux clients sur Anthos fonctionnant dans des configurations hybrides et multi-cloud dans le cadre de l’initiative Anthos Ready Storage. Ensemble, Anthos de Google Cloud et NetApp Trident prêt pour Kubernetes offrent une solution éprouvée qui aide les clients à gérer leurs données dans le cloud public, sur site et dans des environnements de cloud hybride. »