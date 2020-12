Google Cloud renforce son écosystème 5G autour de sa technologie de développement d’applications multicloud Anthos en s’associant à une trentaine d’éditeurs de logiciels indépendants qui proposeront plus de 200 applications périphériques axées sur la 5G.

« En nous associant à ces éditeurs de logiciels indépendants (ISV), nous permettons la livraison et le déploiement rapides de nouveaux services verticaux et applications verticales, en tirant parti des composants de base de Google Cloud, notamment Anthos, de l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, ainsi que du réseau périphérique mondial de Google et des réseaux de nos partenaires télécoms », explique Amol Phadke, directeur général des solutions de l’industrie des télécommunications de Google Cloud dans un article de blog.

Ces nouveaux partenariats font suite à la signature par Google d’accords dans le secteur des télécommunications avec ATT et Telefonica, dans le cadre de sa stratégie Global Mobile Edge Cloud (GMEC). Celle-ci prévoit la mise sur le marché d’un portefeuille de solutions 5G, d’une plateforme cloud pour le développement d’applications centrées sur le réseau et la mise à disposition de ressources informatiques de pointe permettant aux entreprises de déployer ces applications sur le terrain.

Amol Phadke estime que la technologie 5G apportera une multitude de nouveaux services aux clients au travers d’appareils compatibles 5G qui pourront remplacer les infrastructures sur site existantes. « En exploitant les réseaux mondiaux existants de Google et de nos partenaires fournisseurs de services de communication (CSP), les entreprises peuvent réduire la latence, réduire les coûts de traitement en traitant les données et les cycles de calcul à la périphérie, réduire les coûts et les processus associés au stockage des données et éliminer le besoin de transporter les données de la périphérie vers le centre pour le calcul en temps réel », explique-t-il.

Interrogé par nos confrères de CRN, il assure que la plateforme Anthos permet aux applications d’être déployées sur pratiquement n’importe quel matériel, plateforme cloud ou réseau afin d’être exécutées dans des environnements de cloud hybride ou multicloud. Anthos peut également servir de plateforme pour déployer des applications à la périphérie du réseau et sur les réseaux, y compris sur la 5G précise-t-il.

Les nouveaux partenaires d’Anthos comprennent des entreprises axées sur l’IoT industriel et la fabrication (Ayla Networks, Dematic, Dianomic, Litmus, Nex, Siemens Advanta et Techolution), des spécialistes des médias et du divertissement (Broadpak, Firstlight Media, Harmonic, Motojeannie, MediaKind, Multicasting.io et Synamedia), des acteurs de la vente au détail (Qwinix, Trax, Trigo et Zebra technologies) ainsi que des fournisseurs de solutions horizontales (Apptium, Cellwize, DigitalRoute, Equinix, Expeto, la filiale de Thales Guavus, HeadSpin, Infovista, Magic Leap, MobiledgeX, Palo Alto Networks, Rift, Robin.io et Thales en tant que tel).