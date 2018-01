Après avoir embauché près de 2.000 collaborateurs en France en 2016 et en 2017, Gfi Informatique souhaite recruter plus de 2.500 personnes en 2018, dont 2.000 en CDI afin de renforcer ses effectifs dans les métiers du digital, du conseil et des services. Les recrutements seront réalisés à part égale entre l’Ile-de-France et les autres régions.

L’objectif de recrutement de jeunes diplômés est doublé. Par ailleurs, en collaboration avec Pôle emploi Gfi Informatique participe également à la réinsertion des personnes éloignées du marché du travail via le dispositif de « Préparation Opérationnelle à l’Emploi individuelle » (POE I), en leur dispensant des formations aux métiers de l’informatique afin de les intégrer au sein de ses équipes.

L’ESN recherche notamment des :

Consultants métiers, AMOA et solutions sur les domaines CRM, SIRH, finance et ERP

Consultants e-commerce, mobilité, digital workplace, ergonome/expérience utilisateur, BI/Big Data et data scientist

Consultants et ingénieurs Cybersécurité

Coachs agile, scrum masters, coachs Devops, développeurs d’infrastructure

Concepteurs et développeurs logiciel toutes technologies

Ingénieurs de production, d’exploitation, base de données, outils et middleware

Architectes d’entreprise, urbanistes, architectes logiciels et techniques

Commerciaux

Chefs de projets, directeurs de projet, directeurs de programmes.

Pour en savoir plus : www.gfi.world