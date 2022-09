Le gestionnaire de mots de passe open source Bitwarden annonce une levée de 100 millions de dollars auprès du fond d’investissement PSG et de Battery Venture. Fondée en 2015 et basée à Santa Clara, Bitwarden propose une solution qui permet de stocker ses identifiants dans un coffre chiffré, synchronisé avec tous ses appareils. Elle est déclinée en version gratuite pour les particuliers et payante pour les entreprises, dans le cloud ou sur leur infrastructure propre. Son approche open source est une clé de son succès puisqu’elle permet aux utilisateurs de vérifier le code source et de contribuer à son amélioration.

Les fonds levés vont permettre à l’entreprise de développer de nouveaux outils et renforcer les options de sécurité pour sa communauté grandissante, qui compterait déjà plusieurs dizaines de milliers d’entreprises. Michael Crandell, le PDG de Bitwarden a déclaré que la levée arrivait au moment opportun pour renforcer le support à long terme et continuer d’innover, notamment dans les technologies sans mot de passe.

« Notre investissement dans Bitwarden reflète notre conviction que le marché de la gestion des mots de passe est sur le point de connaître une croissance considérable à mesure que l’utilisation des comptes en ligne augmente et que les problèmes de sécurité augmentent dans l’environnement de travail hybride », a commenté dans un communiqué Tom Reardon, directeur général du PSG.

Il est vrai que les pionniers du secteur ont connu de beaux parcours à l’instar de Keeper, LastPass ou encore 1Password, qui selon Techcrunch a atteint récemment une valorisation de 6,8 milliards de dollars après une levée de 620 M$.