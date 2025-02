Cisco va devoir remplacer un membre clé de son comité de direction. Gary Steele, qui présidait Splunk au moment de son rachat par Cisco en 2023 pour 28 milliards de dollars, a fait part de sa volonté de démissionner de Cisco. Dans un document transmis au gendarme des marchés américain (La SEC), Cisco a précisé que la démission serait effective le 25 avril 2025. Elle est motivée par l’opportunité d’évoluer comme CEO d’une autre société, dont le nom n’est pas divulgué.

Le 15 mai 2024, deux mois après la finalisation de l’acquisition de Splunk, le géant des réseaux avait nommé Gary Steele au poste de President, Go-to-Market, de Cisco. A ce titre, il dirigeait les opérations mondiales de vente, de partenariat et de marketing de Cisco. Gary Steele avait succédé à Doug Meritt au poste de CEO de Splunk en mars 2022. Avant de rejoindre Splunk, ce vétéran de la sécurité avait fondé et présidé pendant 20 ans Proofpoint. Il a également été CEO de Portera et a occupé des rôles de direction chez Sybase, Sun Microsystems et HPE.

Cisco a officialisé l’annonce de ce départ la veille de la publication des résultats de son deuxième trimestre fiscal 2025. Sur le trimestre clos fin janvier, le chiffre d’affaires a progressé de 9% à 14 milliards de dollars. Sans la contribution de Splunk, les revenus ont baissé de 1%. Le poids considérable de Splunk se reflète aussi dans la croissance des produits de sécurité (+117%) et d’observabilité (+47%). Sans Splunk, ils ont augmenté respectivement de 4% et 3%.

Cisco a publié des résultats meilleurs que prévus, tant en termes de chiffre d’affaires (14 Md$ contre 13,87 Md$ attendus) que de bénéfice par action (94 cents contre 91 cents attendus). Cette publication solide a éclipsé l’annonce du départ de Gary Steele . L’action Cisco progressait de plus de 2% jeudi en séance au lendemain de la publication.