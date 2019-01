Les trois éléphants, symbole d’Hortonworks, disparaissent du paysage IT. Le spécialiste Hadoop et des technologies big data vient en effet de finaliser sa fusion avec son concurrent Cloudera. Fusion qui s’est faite au profit de ce dernier, dont les actionnaires détiennent 60% des parts. « Cloudera va ainsi proposer la première solution d’Enterprise Data Cloud, permettant à ses clients d’exploiter au maximum chaque donnée, et ce sur tous les Cloud, depuis l’Edge jusqu’à l’IA, sur une plate-forme de données 100% open-source », précise un communiqué de la firme de Palo Alto.

« Aujourd’hui s’ouvre un chapitre nouveau et excitant pour Cloudera. Nous devenons le premier fournisseur d’Enterprise Data Cloud », se réjouit dans un communiqué le CEO de la société, Tom Reilly. « La nouvelle équipe et le portefeuille technologique unifié de Cloudera en font une entreprise incontournable sur le marché, qui dispose de la taille et des ressources nécessaires pour innover et grandir. Notre suite de solutions permettra à nos clients de disposer de capacités analytiques où ils en ont besoin, de l’Edge jusqu’à l’AI, grâce au premier Enterprise Data Cloud de l’industrie. »

Appelé à la rescousse, Forrester explique dans le document que cette fusion va être le véritable moteur de l’innovation sur le marché des données massives, et particulièrement dans la prise en charge de stratégies big data de bout en bout pour les environnements hybrides et mutlicloud. « C’est une situation gagnant-gagnant pour les clients, les partenaires et les fournisseurs », conclut le cabinet d’analyse.