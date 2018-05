Pari réussi pour DSMI SC-Dam. Quatre mois après sa fusion avec son homologue parisien SC-Dam, le VAR nantais est officiellement rentré le 1er février dans le club très fermé des partenaires Dell EMC labellisés Titanium. Un statut réservé aux partenaires réalisant plus de 15 M€ d’achats annuels chez Dell EMC et que seuls une quinzaine de partenaires détiennent en France. Au-delà du minimum d’achats annuel, le statut Platinum requiert la validation de nombreuses certifications. C’est donc à l’issue d’un marathon de 90 jours de formations qui s’est étalé entre septembre et janvier que ses équipes ont pu remplir l’ensemble des critères ouvrant la voie à la labellisation.

Cette distinction est l’aboutissement d’un processus entamé en juillet dernier avec l’annonce du rapprochement des deux structures. Une opération motivée par le départ en retraite de Patrick Hennion, président SC-Dam, et qui donne déjà ses premiers résultats : depuis le 1er octobre, date de fusion effective, le volume d’affaires en négoce et en services managés/cloud, les deux principales activités du nouvel ensemble, sont en pleine croissance.

Pour Matthieu Thibault, son président, ceci n’a rien de fortuit car c’est bien les complémentarités entre les deux sociétés qui jouent déjà à plein. « SC-Dam a apporté sa connaissance des produits les plus haut de gamme de l’offre Dell EMC tandis que DSMI, qui avait entamé sa transition vers les services depuis plusieurs années, a apporté sa bande passante en services, qui était l’un des points qui bridaient SC-Dam ».

Résultat : la société se voit bien partie pour dépasser les 30 M€ de chiffre d’affaires cette année, alors que le cumul de chiffre d’affaires des deux société était inférieur à 23 M€ en 2016.