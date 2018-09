Illiad enregistre des résultats décevants au premier semestre. En France, malgré une montée en puissance de la fibre qui a séduit 178.000 nouveaux abonnés sur la période, le fixe enregistre une baisse par rapport au semestre précédent pour s’établir à 6,473 millions d’abonnés. Pour rappel, il atteignait 6,520 millions au 31 décembre 2017 et 6,468 millions il y a un an. Dans le mobile, Free perd 70.000 abonnés totalisant 13,625 millions de contrats contre 13,695 millions six mois plus tôt, et 13,140 millions un an auparavant. L’opérateur comptait ainsi au 30 juin 20,098 millions d’abonnés fixe et mobile en France contre 20,215 millions au 31 décembre dernier, soit 117.000 de moins.

Le chiffre d’affaires consolidé, qui intègre un mois d’activité sur le marché italien, est stable à 2,404 milliards d’euros. Pénalisé par le lancement de l’activité en Italie, l’Ebitda recule de 1,0% sur un an à 866 millions d’euros. En France, il s’établit à 894 millions d’euros, en hausse de près de 20 millions d’euros par rapport au premier semestre 2017, soit une marge de 37,3%, en hausse de près de 1 point. Le résultat opérationnel courant baisse de 5,6% à 406 millions d’euros. Le résultat net est de 232 millions d’euros, contre 233 millions un an plus tôt (-0,4%).

Reconnaissant une performance décevante « sur un marché très concurrentiel », le groupe indique qu’il a initié « une nouvelle approche commerciale au mois de juin pour redynamiser sa croissance ». Cette approche repose notamment sur des mesures commerciales sur le fixe (nouvelles offres de 9,99 euros/mois à 19,99 euros/mois pour les 12 premiers mois, lancement prévu de nouvelles boxes…), l’amélioration du mix d’abonnés mobiles (lancement d’une offre de transition à 8,99 euros/mois pour les 12 premiers mois, puis migration automatique sur le forfait Free 4G illimitée…) ainsi que sur une politique active sur le FTTH (déploiements, cofinancements dans les zones réseaux d’initiatives publiques…).

Selon Illiad ce plan aurait déjà porté ses premiers fruits, les recrutements étant redevenus positifs dans le fixe et le mobile sur la période juillet/août. Le groupe revendique par ailleurs 1,5 millions d’abonnés en Italie au début du mois d’août.