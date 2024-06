« Notre modèle de développement se base sur un ratio d’acquisition bas et nous sommes persuadés d’arriver à dépasser les 2 millions d’utilisateurs rapidement. Cette nouvelle levée et cette ouverture du capital aux particuliers vont nous servir à se développer à l’international et nous permettre d’aller plus loin en termes de R&D pour contrer les menaces sans transformer notre produit en usine à gaz complexe », précise Guillaume Mayot, CFO de France Verif, dans un communiqué.

Pour mémoire, France Verif avait déjà levé 2,5 millions d’euros en 2023 auprès de ‘business-angels’ issus de Polytechnique et d’HEC ainsi qu’auprès de la BPI et du groupe CIC. La plateforme de détection des fraudes de la start-up s’appuie sur de l’intelligence artificielle neuronale et a été développée par une équipe issue de Polytechnique, du Corps des Mines et de l’Institut Pierre et Marie Curie.