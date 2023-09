Produits et solutions

Dans un contexte de multiplications des arnaques en ligne, AxBx lance sa solution ScamShield, « made in France », comme le souligne son fondateur et PDG Grégory Snauwaert.

AxBx estime que les arnaques les plus inquiétantes sont les escroqueries au ‘faux support technique’. En effrayant leurs victimes via un message qui s’affiche sur leur ordinateur ou par email, SMS, téléphone ou chat, les cybercriminel·le·s peuvent les convaincre de contacter un pseudo ‘support technique’.

Les tactiques varient du faux dépannage payant à la vente de logiciels, parfois malveillants. Il peut aussi s’agir d’un chantage à la destruction ou à la divulgation d’informations personnelles.

Selon un communiqué, ScamShield identifie et bloque les URL malveillantes grâce à un filtre anti-hameçonnage, repère et bloque les sites web dangereux, protège contre les arnaques du type ‘faux support technique’ et sécurise la navigation sur Internet grâce à un filtre anti-pornographie paramétrable.

La solution de cybersécurité serait compatible avec tous les navigateurs web et la seule de cette nature qui soit 100% française. La société AxBx ambitionne de l’imposer en France comme un filtre anti-arnaque de référence.