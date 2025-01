L’envolée de l’IA rebat les cartes sur le marché des serveurs. Selon les estimations du cabinet d’études Omdia, Foxconn a pris la tête du marché en 2024 avec des ventes de 29 Md$. La société taiwanaise détrône Dell, qui avait ravi la première place à HPE en 2018. C’est aussi la première fois qu’une entreprise non américaine arrive en tête du classement.

« Alors que le développement et le déploiement d’applications d’IA dominent les priorités de calcul, les fournisseurs qui s’alignent sur NVIDIA prospèrent. Cette dynamique a propulsé Foxconn au premier rang », a commenté Vlad Galabov, directeur principal d’Omdia.

Dell est relayé en seconde position avec des ventes de 25 Md$, suivi par SuperMicro avec 19 Md$. HPE arrive en sixième position avec 13 Md$, devancé par les groupes chinois IEIT Systems (16 Md$) et taiwanais Quanta Cloud Technology (13 Md$).

Si 2024 est une année de consécration pour Foxconn, elle a aussi été très favorable à SuperMicro, ZT Systems et Quanta Cloud Technology, qui ont plus que doublé leurs revenus. Dell n’a pas atteint un tel niveau de croissance mais a toutefois remporté de gros clients stratégiques comme CoreWeave et xAI.

Le marché est tiré par les dépenses massives en serveurs des géants du cloud, à commencer par Microsoft (31 Md$), Amazon (26 Md$), Google (22 Md$) et Meta (20 Md$). Ils totalisent à eux quatre près de la moitié des investissements des centres de données en 2024. Pour le top 10, la part monte à près de 60% des investissements mondiaux. La concentration est toute aussi forte coté fournisseurs puisque les dix plus gros fabricants répondent à plus de 70% de la demande du marché.

La croissance rapide devrait se poursuivre durablement. Omdia prévoit que les dépenses en serveurs progresseront de 22% en 2025 pour dépasser 280 Md$, atteindront 380 Md$ en 2028 et près de 500 Md$ en 2030.

Foxconn devrait continuer à bien performer en 2025 grâce à son partenariat avec Nvidia pour fabriquer des conceptions de référence de GPU Blackwell. « Ils deviendront le plus grand fournisseur de racks NVL36 et NVL72 aux fournisseurs de services cloud », prédit Manoj Sukumaran, analyste chez Omdia.

En attendant, le géant taiwanais et plus grand fabricant mondial d’électronique sous contrat (Original Design Manufacturer, ou ODM) vient de boucler son exercice 2024 sur un trimestre record de 64,7 Md$, en hausse de 15,2% et dépassant les attentes des analystes.