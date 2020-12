Fortinet a acquis Panopta, éditeur d’une plateforme SaaS offrant une visibilité complète de tous les composants et une gestion automatisée de la qualité d’un réseau d’entreprise, y compris les serveurs, périphériques réseau, conteneurs, applications, bases de données, dispositifs virtuels et infrastructure cloud. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées.

« L’acquisition de Panopta par Fortinet complète nos meilleures offres de sécurité avec une plateforme SaaS qui offre une meilleure visibilité du réseau et une remédiation agile pour les environnements hybrides, y compris les réseaux de périphérie et le cloud, afin d’atteindre une sécurité et une efficacité commerciale encore plus grandes », explique dans un communiqué ken Xie, fondateur, président et CEO de Fortinet.

L’intégration de Panopta dans Fortinet devrait améliorer la surveillance en temps réel et l’efficacité de l’infrastructure qui alimente les services de sécurité de Fortinet, y compris basés sur le cloud. Le service SASE (Secure Access Service Edge), la messagerie électronique, les analyses de sécurité et les pare-feux d’applications Web bénéficieront de la surveillance et des diagnostics continus fournis par la plateforme Panopta. Celle-ci devrait également améliorer la connectivité et les performances SD-WAN de Fortinet grâce à l’intégration avec les offres SD-WAN et le pare-feu de nouvelle génération FortiGate.

Fondé en 2007 et basé à Chicago, Panopta emploie 38 personnes. La société compte parmi ses clients des entreprises comme Volkswagen, Informatica, ING, Nvidia, HCL, Wolters Kluwer ou encore Gartner.

« La plateforme Panopta est conçue pour être conviviale pour les partenaires, permettant aux MSSP et aux partenaires à valeur ajoutée d’intégrer facilement la solution multi-tenant dans leur propre offre et d’ajouter rapidement de la valeur à leurs clients finaux », indique sur le blog de l’entreprise John Maddison, directeur du marketing et vice-président exécutif des produits de la société. « Les capacités de contrôle d’accès basées sur les rôles permettent aux MSP et aux MSSP de séparer leur infrastructure par équipe, emplacement ou client pour organiser les déploiements, sans limiter l’accès aux données. »