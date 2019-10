Fortinet annonce dans un communiqué qu’il a réalisé l’acquisition d’enSilo, un spécialiste de la sécurité des points de terminaison basé à San Francisco. Les conditions financières de l’opération ne sont pas divulguées. « À mesure que les entreprises devenaient plus connectées et que leurs activités s’étendaient du cloud à la périphérie et à l’Internet des objets, la surface d’attaque numérique s’est étendue de manière exponentielle et est devenue plus complexe à sécuriser (…) En acquérant enSilo, nous ajoutons des améliorations automatisées en matière de détection, de protection et de réponse en temps réel à notre Fortinet Security Fabric pour mieux protéger les points de terminaison et les données de périphérie correspondantes », commente le fondateur, président et CEO de la société, Ken Xie.

Fortinet entend offrir aux clients une sécurité accrue grâce à l’intégration à FortiSIEM, Fortilnsight (UEBA) et FortiNAC de la technologie de détection et de réponse des points finaux (EDR) d’enSilo. « Les entreprises bénéficieront d’une visibilité supérieure sur les terminaux et d’un contrôle dynamique étroitement coordonné des activités des réseaux, des utilisateurs et des hôtes dans leur environnement. De même, les MSSP pourront tirer pleinement parti de cette combinaison et fournir un service complet et efficace de détection et de réponse gérées (MDR) », précise le communiqué. enSilo était partenaire de l’éditeur de Sunnyvale avant l’acquisition et sa technologie d’EDR complète déjà les pare-feu FortiGate nouvelle génération, FortiSandbox ainsi que FortiClient Fabric Agent.

Déployable su site et dans le cloud, la solution d’enSilo permet de protéger jusqu’à plusieurs centaines de milliers de points de terminaison sur plusieurs systèmes d’exploitation, notamment Linux, Windows et macOS. Elle intègre des technologies de traçage de code brevetées qui contrecarrent les attaques et empêchent les exfiltrations et les ransomwares afin de garantir la conformité aux normes PCI, HIPAA et GDPR.

La jeune pousse enSilo a été fondée en 2014, emploie à ce jour 87 personnes et a levé 57,5 ​​millions de dollars en cinq séries de financements extérieurs, selon LinkedIn et Crunchbase.