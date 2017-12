L’opérateur Foliateam fait évoluer son catalogue de services SaaS avec VideoCloud Connect, une solution de visioconférence intégrée à Microsoft Office 365 Skype Entreprise et accessible sans installer le moindre plug-in.

Disponible et compatible avec l’ensemble des plateformes vidéo du marché,VideoCloud Connect permet d’organiser des conférences vidéo en un clic depuis Outlook, de créer une réunion et d’envoyer une invitation. Les participants se connectent ensuite depuis leur smartphone, leur tablette ou leur PC soit via le client/application Skype ou dans leur navigateur Web directement. Pour rejoindre une réunion, il suffit de numéroter l’adresse IP du service « CloudConnect » et l’ID de la conférence Skype.

« Après avoir lancé Sky, notre offre de téléphonie illimitée sur Office 365, nous sommes fiers d’annoncer la disponibilité de notre solution de visioconférence VideoCloud Connect qui permet d’aller encore plus loin dans l’utilisation d’Office 365 en mode cloud ou hybride. Compatible avec les terminaux de visioconférence du marché et accessible depuis n’importe quel support, elle offre une expérience utilisateur unique en positionnant la simplicité d’utilisation comme une donnée centrale. Pas de plug-ins additionnels à installer, utilisation directe du service… Autant d’éléments qui permettent de démocratiser l’usage de la visioconférence et de la positionner comme l’outil de collaboration le plus convivial du marché », explique dans un communiqué Ivan Bolzer, responsable BU Vidéo & Communications Unifiées chez Foliateam.

Certifié par Microsoft et l’ensemble des constructeurs du marché, Foliateam intervient sur toute la chaine de mise en œuvre de l’offre VideoCloud Connect de la conception, au déploiement en passant par l’exploitation et l’accompagnement sur les services de visioconférence.