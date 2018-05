Extreme Networks a nommé Alessandro Cozzi en qualité de directeur régional de la région Sud EMEA, composée de la France, de l’Italie, du Portugal et de l’Espagne. Basé à Milan, il aura pour objectif principal d’accélérer la croissance de la société sur ces marchés en exploitant notamment toutes les opportunités créées par les récentes acquisitions d’Avaya Networking et de Brocade dans le domaine des réseaux de datacenters. Pour cela, il s’attachera à consolider la présence d’Extreme Networks sur les principaux marchés verticaux B2B et à renforcer les relations avec les partenaires de distribution actuels.

Alessandro Cozzi est diplômé en économie de l’université de Milan. Après une expérience professionnelle aux Etats-Unis, il a commencé sa carrière en tant que consultant en intégrant le secteur des nouvelles technologies. Au cours de sa carrière, il a travaillé au sein d’entreprises telles qu’Alcatel, Intermec et Westcon Group, où il a occupé des postes à responsabilité managériale croissante. Il a également travaillé pour Cable & Wireless pendant près de 10 ans, où il y a exercé les postes de directeur Italie et directeur des ventes Europe.

En 2012, il a rejoint Huawei, en tant que directeur Enterprise Business Group pour l’Italie avant d’être nommé vice-président des partenariats mondiaux et des alliances pour l’Europe de l’Ouest.

« La croissance d’Extreme Networks au cours des deux dernières années montre que l’entreprise a été en mesure de réaliser des acquisitions stratégiques pour renforcer son offre globale », affirme dans un communiqué Alessandro Cozzi. « Nous nous engageons à offrir les avantages de solutions logicielles de mise en réseau à nos clients et prospects, afin d’aider le plus grand nombre à construire une infrastructure capable de soutenir leur compétitivité. »