Extreme Networks lance son premier programme de partenariat pour les fournisseurs de services gérés (MSP) afin de les aider à élaborer des offres axées autour du réseau et de la sécurité, avec un modèle de facturation à la consommation.

« Le programme est basé sur la plateforme One lancée en décembre dernier », déclare Dan Dulac, vice-président de la stratégie des solutions chez Extreme. « Platform One permet aux MSP de gérer les licences, les performances et les problèmes en un seul endroit. Les MSP peuvent y surveiller les performances et l’état de la sécurité du réseau de chaque client. La plateforme intègre de l’IA et des capacités d’automatisation, un accès à des agents d’IA pour réduire le temps nécessaire à la résolution des problèmes ou à l’exécution de tâches complexes ».

Un communiqué précise que « les partenaires ont la possibilité de faire évoluer ou d’adapter leurs offres. Ils ne payent que pour les licences utilisées ».

Plus de 40 partenaires MSP participent au nouveau programme : 60% en Europe et et 40% aux Etats-Unis et en Asie.

SPIE fait partie des partenaires d’Extreme Networks et lance une nouvelle offre Network-as-a-Service (NaaS) par abonnement. « Un service NaaS proposant un tel niveau de flexibilité offrira une valeur ajoutée significative à nos clients », déclare Alex Annink, directeur d’entité opérationnelle chez SPIE. « Les environnements de réseaux se développent rapidement et deviennent de plus en plus complexes. Il ne s’agit pas uniquement de dimensionnement et de disponibilité. Face à l’augmentation de la cybercriminalité, il devient également primordial de prêter davantage d’attention à la sécurité. »