Exakis, société de conseil et d’expertise technologique Microsoft créée en 2001, annonce le lancement de son activité de Managed Services Provider baptisée Exakis RUN2C. Avec cette nouvelle activité, le pureplayer Microsoft a pour ambition de permettre le maintien en condition opérationnelle et l’optimisation des ressources Azure sur l’ensemble des applications développées sur la technologie Microsoft. L’activité RUN2C est placée sous la responsabilité d’Axel Grandet, Directeur de l’agence Nantaise.

Les équipes dédiées à Exakis RUN2C auront deux principales missions :

– assurer le suivi opérationnel en veillant au bon fonctionnement, à la performance et à l’optimisation des ressources et des coûts,

– maintenir la visibilité sur la roadmap Azure et faire le suivi de l’évolution des solutions utilisées par leurs clients pour anticiper leur obsolescence.

« Avec cette nouvelle activité, Exakis souhaite aller au-delà de la simple réalisation de projet. Exakis RUN2C offre l’opportunité d’être présent auprès du client et de l’accompagner sans être intrusif. Cette nouvelle activité a une très forte orientation Cloud et permet aux clients de pouvoir exploiter des solutions délicates à intégrer en leur apportant l’expertise, la formation et les réponses aux demandes métiers. Nous faisons ainsi profiter nos clients de ce niveau de connaissance et de l’agilité dans la structuration de projet », explique dans un communiqué Axel Grandet, directeur de l’agence de Nantes.