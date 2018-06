Quatre ans après avoir reçu le prix du partenaire France de l’année, Exakis vient à nouveau d’être distingué par Microsoft France qui vient de lui remettre le prix du partenaire Azure de l’année. Pour la société de services pure player Microsoft, ce prix est la reconnaissance des efforts consentis depuis deux ans pour développer son expertise et réorienter son offre autour d’Azure conformément à la stratégie suivie par Microsoft.

Une stratégie qui a eu pour effet de transformer en profondeur Exakis. In fine, c’est toute son activité de services de développement d’applicatifs à façon, soit un périmètre qui représente un bon tiers de ses revenus, qui a été réorientée vers l’emploi d’Azure. « Désormais la grande majorité de nos projets techniques intègrent des solutions Azure, estime Thierry Rolland, directeur général d’Exakis.

Au passage, la nature du métier d’Exakis a changé. « Il n’est plus nécessaire de coder les applications, ni de se soucier des problématiques de disponibilité, de sécurité et de pérennité, poursuit Thierry Rolland. Notre rôle consiste désormais à suivre le catalogue de ressources mises à disposition dans Azure et à les assembler en se mettant l’accent sur les aspects fonctionnels, les usages, les règles métiers, l’ergonomie… »

Pour fluidifier cette transformation, Exakis a beaucoup misé sur la formation. En moyenne chaque collaborateur concerné a suivi un parcours de 10 à 15 jours de formation pour acquérir les rudiments du développement de services Azure. Et comme dans le cadre de cette transformation il apparaît de plus en plus nécessaire d’intéragir avec les directions métiers, la société de services va aussi aller chercher des consultants et des ingénieurs issus d’autres disciplines pour les former sur Azure.

L’une des technologies Azure auxquelles Exakis croit très fort est l’intelligence artificielle. L’entreprise vient à ce titre de rejoindre l’initiative d’école d’intelligence artificielle de Microsoft en s’engageant à cofinancer les cursus de trois promotions d’une quinzaine d’ingénieurs. Ces éleves bénéficieront d’un contrat d’alternance pendant les dix-huit mois que durera leur formation et pourront ensuite être récrutés comme architectes Azure IA, data scientists ou citizen data scientists. Après une première promotion test lancée en février dernier, le projet démarrera officiellement dès le début de l’année 2019.

Ces ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle seront des recrues toutes trouvées pour l’entité Magellan IA que la maison mère d’Exakis (le groupe Magellan) vient de lancer pour adresser tous les projets d’intelligence artificielle identifiés chez les clients du groupe : création de chatbots, utilisation de services cognitifs, modélisation de règles métier, etc.