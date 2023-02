L’agence de notation des entreprises numériques annonce la disponibilité d’un nouveau service propriétaire de dépôt de code source protégé par blockchain à destination des éditeurs de logiciels et des prestataires de services numériques.

Baptisé provisoirement Exæchain, ce service a vocation à fournir aux éditeurs de logiciels une solution d’entiercement de leur code source assortie de la garantie qu’aucun accès non autorisé ne sera possible. Une mission dévolue à un jeton blockchain qui se charge d’assurer la traçabilité des ouvertures et des fermetures des dépôts.

Ce service s’adresse à des éditeurs souhaitant se prémunir contre les risques de perte irrémédiable de leur code source, que ce soit à la suite d’un sabotage ou d’une cyberattaque, ou souhaitant que leurs clients puissent accéder à leur code source en cas de défaillance (liquidation judiciaire) ou de disparition.

Déjà souscrit par cinq clients, ce service est présenté par Laurent Briziou, président-fondateur d’Exægis (photo) comme une brique complémentaire de son offre de garantie opérationnelle, qui vise à assurer la continuité de service d’un prestataire défaillant ou disparu jusqu’à l’échéance des contrats. Exægis compte ainsi 380 prestataires sous garantie opérationnelle protégeant les contrats de quelque 10.000 clients.

Une activité qui a représenté plus de 1 M€ de facturations sur l’exercice 2022. Laurent Briziou espère s’attend à une montée en puissance rapide de ce nouveau service de dépôt de code source, qui pourrait atteindre 500 K€ de chiffre d’affaires récurrent en année pleine d’ici à trois ans.

Pour Exægis, l’année 2022 a également été marquée par le lancement du blueprint, un nouvel outil d’analyse et d’aide au choix des offres des prestataires numériques pour les PME, ETI et collectivités. Une offre qui vient compléter l’offre de recherche et de prestation de services de sa filiale d’études de marché Markess, rachetée en 2018.

L’activité de cette dernière a enregistré une croissance de 20% sur l’exercice, dépassant le million d’euros de facturations. En cumulant ses activités autour de la confiance (y compris son activité de notation), d’études de marché et de conseil en stratégie et fusion-acquisition (près de 1 M€), Exægis a réalisé 3,5 M€ de chiffre d’affaires en 2022. Un chiffre en forte croissance, porté par le dynamisme du marché du numérique.

Pour 2023, Laurent Briziou se montre plus pessimiste sur la vigueur de la croissance du marché du numérique. « L’augmentation du coût de l’énergie et des coûts salariaux va avoir un impact sur les marges des entreprises, et donc sur leurs investissements numériques, explique-t-il. Je m’attends donc à un ralentissement de la croissance sur l’année en cours ».