Lors de sa dernière assemblée générale le 10 avril, EuroCloud France a procédé au renouvellement d’une partie de son conseil d’administration. Sur les cinq administrateurs dont les mandats étaient remis en jeu, trois – Arrow ECS, représenté par Michel Théon, Linkbynet, représenté par Sébastien Moriceau et Oodrive (Stanislas de Rémur) – ont été réélus. En revanche, Anthony Cirot, représentant d’IBM et Pierre-José Billotte, président-fondateur de l’association – ne se représentaient pas. Ils ont été remplacés par Amazon Web Services, représenté par son public policy manager France Lionel Benatia, et la start-up Blue DME, représentée par son directeur marketing et produit Cédric Mora.

Le nouveau Conseil d’Administration s’est ensuite réuni pour élire le nouveau bureau de l’association. Celui-ci a été presque entièrement renouvelé : Francis Weill, directeur général France & regional CEO Western and Central Europe de Getronics, devient président, succèdant ainsi à Pierre-José Billotte, qui en devient président d’honneur. Servane Augier directrice du développement d’Outscale a été nommée secrétaire générale. Elle succède à l’avocat Olivier Iteanu, qui reste cependant au bureau en tant que vice-président. Cédric Mora est nommé trésorier en remplacement de Laurent Garcia, qui représentait Veeam jusqu’à sa nomination en janvier global cloud channel director d’OVH. Outre Olivier Iteanu, deux autres vice-présidents ont été nommés Stanislas de Rémur, co-fondateur de Oodrive, et à Alban Schmutz vice-président d’OVH.