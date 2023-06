Euclyde Data Centers passe sous double pavillon allemand et américain. La société qui exploite un réseau de six centres de données interconnectés à Sophia Antipolis, Lyon, Strasbourg, Besançon et Paris vient d’être acquis à 100% par l’opérateur allemand nLighten, qui détient une dizaine de datacenters de colocation en Allemagne. Ce dernier est adossé au fonds états-unien I Squared Capital, spécialisé dans la gestion d’actifs d’infrastructure, avec 37 Md$ d’actifs sous gestion.

Fondé en 2004, Euclyde a été un pionnier du marché des data centers régionaux en France. nLighten a été créé en 2021 par Harro Beusker et Chad McCarthy, deux anciens d’Equinix, prônant eux aussi une approche régionale, plus proche des clients.

« Avec cette acquisition, nous franchissons une nouvelle étape vers notre objectif de créer une plate-forme paneuropéenne de centre de données de périphérie de premier plan », commente dans un communiqué Harro Beusker, cofondateur et PDG de nLighten. « Euclyde correspond parfaitement à notre stratégie, et l’équipe de direction, les employés et les actifs existants constituent une base solide pour nos ambitions en France. »

Le groupe explique aussi que la faible intensité en gaz à effet de serre du marché français de l’énergie est un atout qui répond à son objectif de réduire son empreinte environnementale.

« Nous sommes ravis d’avoir conclu cet accord avec I Squared Capital et nLighten », ajoute Magdi Houry, le fondateur et actionnaire majoritaire d’Euclyde. « Grâce à sa vision paneuropéenne et au soutien financier d’I Squared Capital, nLighten apporte à Euclyde les moyens de devenir le leader de l’espace des centres de données périphériques français. »