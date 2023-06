Euclyde Datacenters, entreprise française qui développe et exploite un réseau de six datacenters interconnectés et de haute disponibilité sur l’ensemble du territoire national, rejoint nLighten qui en acquiert 100% des titres.

Se positionnant comme le seul opérateur d’une plateforme distribuée en région, Euclyde Datacenters a su conjuguer excellence opérationnelle et capacité à accompagner en proximité ses clients dans l’externalisation de leurs SI et applications vers des environnements sécurisés, résilients, performants et évolutifs. Dans ce contexte, Euclyde Datacenters peut s’appuyer sur un réseau de Datacenters implantés sur Sophia-Antipolis, Besançon, Lyon, Lognes et Strasbourg.

Fondée en 2021 par une équipe disposant d’une vaste expertise dans le secteur des datacenters, nLighten construit, acquiert et exploite plusieurs datacenters à travers l’Europe. La société a acquis ses premiers datacenters en Allemagne auprès d’EXA Infrastructure, une société de portefeuille d’I Squared Capital.

A travers cette annonce d’envergure, Euclyde Datacenters compte lancer sa nouvelle stratégie de croissance et accélérer son développement à l’échelle nationale. La société accédera à des moyens conséquents qui lui permettront notamment de lancer de nouveaux projets et de s’entourer de nouveaux talents. Il s’agit donc d’une annonce structurante qui permettra à Euclyde Datacenters de renforcer son avantage concurrentiel et de devenir l’acteur de référence de son marché. Enfin, en rejoignant nLighten, Euclyde Datacenters jouera un rôle central auprès de la société et participera à sa croissance en France. Au niveau organisationnel, Anwar SALIBA et les équipes d’Euclyde Datacenters conservent leurs postes et leurs prérogatives.

Anwar SALIBA, Directeur Général d’Euclyde Datacenters « Nous sommes heureux d’intégrer nLighten et de prendre part au projet de construction d’un leader européen tout en écrivant une nouvelle page de notre histoire. Fondée par Magdi Houry, qui s’est désormais retiré de la société, Euclyde Datacenters est aujourd’hui un acteur de poids en France doté des moyens de nLighten pour accélérer notre ambition de mailler l’ensemble du territoire national et pour renforcer notre position de leader en France »