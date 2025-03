L’éditeur lyonnais Esker est nommé challenger dans la seconde édition du quadrant magique du Gartner consacré aux suites Source-to-Pay (S2P). Il apparaissait déjà comme acteur de niche dans l’édition inaugurale du rapport l’an dernier.

Les solutions S2P permettent aux entreprises de gérer plus efficacement leurs dépenses et leurs fournisseurs. Intégrées dans des suites, elles visent à optimiser chaque étape du processus. À noter d’ailleurs que Gartner publiait précédemment un quadrant magique sur les suites « Procure-to-Pay » et qui a évolué en « Source-to-Pay » après avoir intégré la dimension Sourcing.

L’entrée d’Esker dans la catégorie des challengers montre que l’éditeur a progressé sur l’axe du quadrant valorisant la capacité à exécuter. Des progrès enregistrés notamment grâce aux capacités d’analyse et d’automatisation de sa technologie Esker Synergy AI.

« Cette distinction, selon nous, témoigne de notre croissance, de notre capacité à exécuter notre stratégie et de notre engagement constant à innover pour apporter une valeur tangible à nos clients », commente d’ailleurs Jean-Michel Bérard, Président et fondateur d’Esker.

« L’automatisation du cycle Source-to-Pay rapproche la Direction Financière et les Achats, créant ainsi une synergie qui maximise l’efficacité et la transparence. La suite Source-to-Pay d’Esker, pilotée par l’IA, aide les entreprises à rationaliser leurs processus d’achat, à mieux contrôler leurs dépenses, à renforcer la conformité de leurs politiques et à améliorer leurs relations avec les fournisseurs », ajoute Catherine Dupuy-Holdich, responsable de produit S2P chez Esker.

Pour se rapprocher de la catégorie des leaders, Esker devra maintenant progresser sur l’axe de l’exhaustivité de sa vision. Sur les 12 fournisseurs évalués par Gartner, 5 ont été nommés leaders : Coupa, GEP, Ivalua, SAP et Oracle. Coupa domine d’une courte tête sur la capacité à exécuter et GEP sur l’exhaustivité de la vision.