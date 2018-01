Erwan Ménard quitte Scality a indiqué le PDG de la société, Jérôme Lecat, à l’occasion d’une réunion du personnel rapporte The Register. Il conservera cependant un rôle de conseiller.

Erwan Ménard a rejoint le spécialiste franco-américain du stockage objet scale-out en janvier 2014 en tant que directeur des opérations. En mars 2015 il a accédé à la présidence de la société. Il a auparavant occupé les fonctions de vice-président et directeur général du Communications and Media Solutions Group chez HP puis de directeur des opérations chez DataDirect Networks, spécialiste du marché du stockage pour les super-ordinateurs et les applications Big Data. Les raisons de son départ ne sont pas précisées.

Originaire de Saint-Malo, Erwan Ménard est diplômé de l’Institut National des Télécommunications/Telecom Sud Paris.

Scality a récemment levé 35 millions de dollars auprès d’investisseurs, portant la totalité des fonds levés par la société depuis sa création à 125 millions de dollars. Parmi les actionnaires figure HPE qui a injecté 10 millions de dollars dans Scality en janvier 2016, renforçant ainsi son partenariat. Scality est également partenaires stratégique de Dell EMC et de Cisco.