Le fournisseur de services de colocation Equinix annonce qu’il va laisser le thermostat passer à 27°C dans ses centres de données pour réduire ses factures d’électricité. C’est aussi une occasion de réduire son impact sur l’environnement.

Equinix indique également vouloir utiliser davantage l’air extérieur pour refroidir ses centres de données en usant de la technique du ‘free cooling’ : au lieu de faire fonctionner la climatisation 24h/24 et 7j/7, les centres de données installés dans des climats frais utilisent l’air extérieur. Cela semble aller de soi mais encore trop peu de centres de données dans le monde le font.

A l’heure actuelle, la température dans les centres de données d’Equinix varie de 19°C à 25°C. La climatisation représente environ 25% de sa consommation totale d’énergie, moins que la moyenne des autres centres de données. L’énergie peut en effet représenter jusqu’à 40% des dépenses d’un datacenter.

27°C est la température maximale recommandée par l’ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers). Avec une augmentation de 2°C de la température, Equinix prévoit des améliorations de l’efficience énergétique dans ses datacenters allant jusqu’à 10%.

Rappelons que les progrès en termes d’efficacité de l’utilisation de l’énergie se mesurent en PUE. On compare la quantité d’énergie utilisée par les équipements de calcul, de stockage ou de mise en réseau à l’utilisation totale. Plus le PUE est proche de 1,0, plus l’installation est efficace énergétiquement.

Les centres de données refroidis par liquide peuvent atteindre des PUE de 1,03, tandis que ceux refroidis par l’air se rapprochent plutôt de 1,5.

Afin de convaincre sa clientèle, l’entreprise précise que cette mesure « permettra à des milliers de clients d’Equinix de réduire leurs émissions de carbone de scope 3 associées aux opérations de leurs centres de données ». Pour rappel, les émissions de portée 3 font référence aux gaz à effet de serre générés par la vente, le transport ou l’utilisation de biens pendant leur durée de vie.

Equinix ne prévoit pas de faire ce changement du jour au lendemain. La température de ses installations ne passera au maximum de 27°C qu’après avoir défini une feuille de route mondiale pluriannuelle.