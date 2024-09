La fédération des entreprises du bureau et du numérique vient de dévoiler les résultats de sa dernière enquête de conjoncture réalisée entre le 21 juin et le 10 juillet 2024 auprès de ses quelque 2.500 adhérents. 112 dirigeants y ont répondu.

Premier constat, les entreprises du bureau et du numérique continuent de percevoir une dégradation de leur situation globale (activité, trésorerie…). Alors que, lors de l’édition 2023 de l’enquête, 34% des sondés avaient observé une amélioration de la situation globale de leur entreprise au premier semestre (et seulement 21% une dégradation), un an plus tard la tendance s’est inversée : 31% des répondants ont fait le constat d’une dégradation de leur situation au premier semestre 2024 contre 20% une amélioration.

Pour mémoire, presqu’un chef d’entreprise sur deux (46%) notait une amélioration de la situation de son entreprise au cours de la première moitié de 2022 contre seulement 13% une dégradation.

Principal symptôme de cette détérioration : 41% des entreprises interrogées déplorent une baisse de leur chiffre d’affaires sur les six premiers mois de l’année.

Dans ce contexte, les sondés sont assez pessimistes pour la seconde partie de l’année. 36% anticipent une dégradation de la situation de leur entreprise, 39% une baisse de chiffre d’affaires et surtout 24% une baisse d’effectif (soit un doublement par rapport à l’année dernière).

Invités à se prononcer sur l’intelligence artificielle, 76% des adhérents Eben déclarent avoir déjà utilisé une technologie d’intelligence artificielle, principalement pour de la création de contenus (79% des utilisateurs), de l’automatisation de tâches administratives (21%), de l’analyse de données à des fins d’aide à la décision (17%), et de personnalisation des recommandations pour les clients (15%).

Autre sujet incontournable : la cybersécurité. 40% des sondés disent avoir subi au moins une cyberattaque au cours des 12 derniers mois, et pour 3% d’entre eux, l’attaque a eu un impact sur l’entreprise.