Com Network et ses satellites devraient achever leur exercice 2022 sur un chiffre d’affaires cumulé de l’ordre 54 ou 55 M€, soit une croissance de plus de 25% par rapport aux 43 M€ de 2021. L’effectif du groupe a également fortement progressé, passant de 140 personnes début 2021 à près de 200 actuellement.

Parmi les faits marquants de l’exercice, il y a eu la création d’une filiale dédiée cybersécurité baptisée Locksight. Cette filiale assure notamment des prestations de pentest, d’assistance technique en cybersécurité et de gouvernance externalisée de la cybersécurité. Elle hérite également des activités négoce de solutions de cybersécurité qui préexistaient dans le groupe. Néanmoins, certains projets (notamment ceux autour Palo Alto avec les lycées de la région Occitanie et le CD 13) et le SOC, restent dans le périmètre de Com Network.

De fait, la cybersécurité n’est pas à proprement parler une nouvelle activité pour le groupe, puisqu’elle pesait déjà 6 M€ de chiffre d’affaires en 2021. « Mais nous avons souhaité sortir cette activité dans une filiale pour être reconnu comme pure player », explique Raymmond Auphan, président du groupe Reel IT. Locksight a aussi vocation à obtenir un certain nombre de certifications et habilitations en cybersécurité pour le compte du groupe, comme l’ISO 27001 ou l’habilitation Confidentiel Défense.

Le groupe a d’autant plus besoin d’être reconnu comme un spécialiste de la cybersécurité, qu’elle est une composante incontournable des projets de transformation digitale, dont il s’est fait une spécialité. « Dès lors que l’on s’engage dans la transformation digitale, on introduit des risques ».

En la matière justement, le groupe a encore étoffé son offre en mettant au point une méthodologie de travail pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Réalisée sur la base des travaux d’un étudiant chercheur du laboratoire d’économie et de sociologie du travail de l’École des Mines de St Etienne, cette méthodologie, baptisée digital Way vise à améliorer la productivité des organisations en fonction de leurs enjeux métier en contribuant à créer de l’innovation dans leurs produits et leurs processus et à les rendre plus attractives sur leur marché. La prestation de Reel IT va jusqu’à la recherche de financements et l’accompagnement à la conduite du changement.

Prête depuis six mois, cette méthodologie a déjà été mise en œuvre par un premier client, Aeroflex, pour améliorer la maintenabilité de ses flexibles via l’ajout de capteurs et de modules de communication. Et ses ateliers de design thinking, étape de cadrage des projets, commencent à bien se vendre.

Enfin l’année 2022 a été marquée par la signature de nombreux nouveaux, parmi lesquels la plateforme d’achat des collectivités SICTIAM et la centrale d’achats pour le secteur de la santé RESAH.

En 2023, fort d’un carnet de commande record s’élevant 50 M€, Reel IT table sur un chiffre d’affaires d’au moins 60 M€. Si tant est qu’il parvienne à recruter autant qu’il le souhaite. Une cinquantaine de postes sont d’ores et déjà ouverts.