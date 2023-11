ÉHO.LINK, concepteur de solutions de cybersécurité souveraines, valide son orientation 100 % indirecte et présente son programme partenaires qui permettra aux membres de son réseau de distribution d’accéder à de très nombreuses ressources et de se positionner parmi les experts référencés par l’éditeur.

Depuis sa création, ÉHO.LINK a été à l’origine de la conception et du lancement de différentes offres de cybersécurité dédiées aux TPE, PME et collectivités. Dans le cadre du déploiement de son nouveau plan de croissance, ÉHO.LINK a mis en œuvre une stratégie de vente indirecte et recruté une équipe en charge de la diffuser à l’échelle nationale. Cette politique sera pilotée par Jérôme Choukroun qui vient de rejoindre la société et qui sera responsable du développement commercial.

C’est dans ce contexte qu’un programme partenaires va être lancé. Les futurs distributeurs accéderont ainsi à diverses ressources techniques, marketing et commerciales et pourront bénéficier d’un soutien de l’éditeur dans différentes démarches (avant-vente, support, roadmap à venir, organisation d’événements communs, etc…). Les partenaires référencés bénéficieront également de conditions commerciales attractives. Ils pourront accroître leur avantage concurrentiel en accédant à un marché en quête de solutions souveraines pour les petites structures.

Quelques avantages clés de Ého.Partner :

– Une solution dédiée TPE/PME complète (protection de l’accès Internet en temps réel, gestion proactive des équipements informatiques et conformité légale),

– Une mise en place ultra simple et entièrement automatisée, ne nécessitant pas de ressources supplémentaires chez le partenaire

– Une offre accessible à tous les prestataires de proximité (MSP, infogéreurs, opérateurs, intégrateurs, bureauticiens), sans prérequis de certification et/ou savoir-faire de cybersécurité,

– Une interface intuitive, avec des tableaux de bord et des notifications lisibles par des non experts,

– Une opportunité de services additionnels (audit de cybersécurité, analyse des usages du réseau ou établissement d’une charte informatique)

– Une tarification transparente permettant de proposer des prix attractifs aux plus petites entités.

Jérôme Choukroun, Responsable du Développement Commercial ÉHO.LINK : « Nous sommes fiers d’annoncer le lancement de notre programme Ého.Partner qui est un dispositif clé de notre nouvelle stratégie de vente indirecte. C’est une formidable opportunité pour nos partenaires de rejoindre une communauté dynamique et d’accéder à des ressources exclusives. Ça leur permettra de se différencier et de développer leurs parts de marché sur toute la France. Notre programme évoluera régulièrement pour offrir toujours plus d’avantages et de qualité à notre réseau. »