C’est l’une des nouveautés à découvrir sur le salon IT Partners. Ého.Link est une jeune pousse marseillaise d’une vingtaine de salariés à l’origine d’une solution de contrôle des flux entrants et sortants de données à destination d’une clientèle de TPE-PME. Créée en 2016, l’entreprise entame tout juste ses opérations commerciales. Elle sera présente sur IT Partners pour officialiser son lancement commercial et démarrer le recrutement de son réseau de distribution.

Ého.link s’appuie sur une box associée à un service SaaS et vise à sécuriser l’informatique des entreprises en la protégeant contre les attaques, en la mettant en conformité avec la loi et en contrôlant l’utilisation d’Internet. La solution est présentée comme souveraine et conforme aux recommandations de l’ANSSI. Elle assure notamment la gestion des mots de passe, la journalisation des logs, la gestion des accès au réseau Internet et une protection du parc IoT.

Simple et intuitive, la solution Ého.link a été conçue pour faciliter la prise en main par les partenaires de proximité et faire sorte qu’ils développent autour leur propre offre de services (installation, administration, gestion à distance…).

L’entreprise a sélectionné deux distributeurs à valeur ajoutée : Feeder et Bluemega qui l’aideront dans le recrutement et l’animation de son réseau de distribution.