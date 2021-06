Econocom annonce avoir retenu la plateforme de gestion multicloud Azure Arc de Microsoft pour superviser les environnements cloud et hybrides de ses clients. Econocom propose également Azure Arc à ses clients même lorsqu’il n’est pas en charge de la supervision de leurs environnements. Azure Arc remplace des outils développés en interne.

Le choix d’Azure Arc intervient après un processus d’évaluation de deux ans ayant mis en compétition plusieurs autres plateformes de gestion cloud, détaille Michel Hubert, directeur technique à la fois d’Infeeny et d’Econocom Services. Parmi ces outils concurrents, celui de CloudBolt qui s’est incliné en liste finale face à Azure Arc. Michel Hubert explique que la plateforme de Microsoft s’est imposée en raison de sa simplicité de mise en œuvre ; de son coût avantageux et de sa couverture fonctionnelle.

« Azure Arc, c’est déjà plus qu’une plateforme de gestion cloud (CMP), expose Michel Hubert. Initialement, son rôle se cantonnait à la gestion des machines virtuelle et des infrastructures cloud. Mais sa couverture s’est progressivement étendue à la gestion des données, aux applications Kubernetes et depuis peu à la partie Application Services d’Azure (en preview). Le gros intérêt d’Azure Arc, c’est de rendre les services PaaS d’Azure déployables en dehors du Cloud Azure ». Avec Azure Arc, il est ainsi possible de gérer les machines virtuelles, les clusters Kubernetes et les bases de données comme s’ils s’exécutaient dans Azure.

S’il n’utilise pour l’instant que la partie CMP traditionnelle d’Azure Arc, Econocom prévoit de déployer rapidement son module Azure Kubernetes Service, dès qu’un client le lui demandera.

En production depuis le début de l’année au sein d’Econocom, Azure Arc a donné lieu à un grand plan de certification et de formation des équipes Econocom sur la plateforme. Une centaine de personnes ont ainsi été formées au cours des douze derniers mois, selon Michel Hubert, tant côté design d’architectures, que du côté exploitation.