Le niveau d’activité d’Econocom est resté soutenu au troisième trimestre, comme en témoigne sa dernière communication financière relative au chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’année. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1.826 millions d’euros sur la période. Un chiffre en légère croissance (+1,4%) en données publiées par rapport aux 1.800 M€ des neuf premiers mois de l’année 2021.

Mais, si l’on tient compte des variations de périmètre liées aux activités non poursuivies (-201 M€), aux cessions (-15 M€) aux acquisitions (+81 M€) et aux impacts de change (+3 M€), Econocom affiche une croissance organique de 9,5% sur la période. Une croissance tirée par l’activité distribution (Produits & Solutions) qui progresse de 15,8% en organique (stable en données publiées) et l’activité financement (Technology Management & Financing), dont la croissance organique atteint 11,4% (+8,8% en données publiées).

En revanche, les services sont en recul de 4,5% en proforma (et même -8,4% en données publiées) à 360 M€. Un recul organique dû « essentiellement à la stratégie de non-renouvellement de certains contrats à faible marge », souligne le groupe dans son communiqué. Le recul plus marqué en données publiées s’explique par des cessions, notamment celle d’Alter Way en septembre 2021.

Si l’on analyse les chiffres du troisième trimestre, la tendance reste très bonne par rapport à la même période de 2021, avec une croissance organique de 10,5% (+4,7% en données publiées). Une tendance positive qui permet à Econocom d’afficher sa confiance quant à sa capacité d’atteindre une croissance organique supérieure à 5% sur l’ensemble de l’année 2022.