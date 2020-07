Annoncée au mois d’avril, la cession par Econocom de sa filiale EBC (Econocom Business Continuity ) à la société d’investissement Chequers Capital a été finalisée. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Cette filiale qui regroupe les activités de maintenance en France emploie environ 430 personnes réparties sur 27 sites. Elle a généré un chiffre d’affaires de près de 86 millions d’euros en 2019.

Les produits de cette cession contribueront à réduire l’endettement et à « préserver la solidité financière du groupe » précise Econocom dans un communiqué. « Je suis très satisfait de la finalisation de la cession d’EBC. Cette opération permettra à la société EBC de poursuivre son développement en Europe. Econocom, dans le cadre de son métier d’entreprise générale digitale, disposera de ressources supplémentaires pour continuer, grâce à son expertise unique de la coordination opérationnelle des services, des équipements et du financement, à accompagner ses clients dans leurs projets digitaux », déclare dans le document le PDG du groupe, Jean-Louis Bouchard.

Impacté par la pandémie de Covid-19, le groupe de financement, de distribution et de services IT avait réalisé au premier trimestre un chiffre d’affaires de 596 millions d’euros, en baisse de 11%.

Econocom a par ailleurs lancé le 25 juin une campagne de communication de 45 jours sur le thème des animaux (tigre, loup, lion) dans les gares et aéroports de l’Hexagone ainsi que sur le web « pour diriger ses cibles prioritaires – nouveaux talents et prospects – vers ses offres et ses services » « Le territoire visuel résolument moderne et distinctif dans l’univers de la transformation digitale, traduit le dynamisme, l’agilité et l’engagement total de la marque auprès de ses clients. Des principes d’action qui sont partagés par les femmes et les hommes d’Econocom », précise encore le groupe dans un communiqué spécifique.