Le revendeur parisien spécialisé en Cybersécurité et protection de la donnée se renforce dans la cybersécurité avec l’acquisition de la société de conseil et d’intégration Square IT Consulting. Il s’agit de la première opération de croissance externe de Duonyx depuis sa création en 2014.

Duonyx est une société d’une dizaine de salariés réalisant 20 millions d’euros de chiffre d’affaires sur une base d’une quarantaine de clients, essentiellement des grands comptes des secteurs de l’aéronautique, du luxe, de la grande distribution, et de la finance….

Partenaire de marques telles que Pure Storage, Rubrik, Veritas, Nutanix, Mirantis, Symantec/Broadcom, SentinelOne, Gatewatcher ou Tanium, Duonyx s’attache à fournir une expertise à la fois fonctionnelle et technique à ses clients, en les conseillant sur les meilleures solutions en fonction de leurs besoins, en les épaulant dans leurs achats et leur relation contractuelle avec les éditeurs et en les accompagnant dans la mise en œuvre de leurs technologies.

Square IT Consulting (SITC) emploie une dizaine de personnes et a généré près d’un million d’euros de chiffre d’affaires en 2021. Société essentiellement d’expertise, SITC a pour domaines de prédilection la sécurité des points de terminaison, du Cloud, des réseaux, de la messagerie et des données. Bien que peu porté sur la distribution, la société est partenaire d’éditeurs tels que Symantec/Broadcom, Altiris et SentinelOne.

Ce rachat va permettre à Duonyx de renforcer sa capacité en cybersécurité et d’étoffer ses équipes techniques avec des profils très pointus. Au passage Duonyx double sa base clients. L’entité SITC est renommée Duonyx Cybersecurity et reste pilotée par Franck Henri, son président-fondateur, qui rejoint le capital de Duonyx en tant qu’associé.

Ce rapprochement intervient dans un contexte de forte croissance pour les deux sociétés, qui devraient achever leur exercice 2022 sur un chiffre d’affaires de 25 M€ en consolidé.