Produit de la fusion en 2017 du nantais DSMI et du francilien SC-Dam, l’intégrateur DSMI SC-Dam souhaitait changer de nom pour donner corps à sa nouvelle conformation. C’est chose faite depuis le 1er juillet avec l’adoption de la marque Aviti. Une dénomination « simple et courte » qui évoque à la fois l’éternité (ad vitam aeternam) et l’IT. L’intégrateur s’est fait aider d’une agence conseil spécialisée pour lui soumettre des noms et effectuer les recherches en antériorité. Le choix s’est porté sur Aviti après consultation des salariés.

Symbole « de continuité et d’infini », la rosace de son logo existant a été conservée quoique modernisée. L’essentiel du travail de déclinaison de sa nouvelle identité visuelle sur ses différents supports documentaires (site web, factures, documents commerciaux, Kbis, etc.) a été réalisé par son département marketing, dont la mise en place remonte au début de l’année.

Partenaire Titanium Dell, la société a réalisé 32 M€ de chiffre d’affaires en 2018 et vise 35 M€ cette année avec un effectif qui devrait légèrement dépasser les 80 personnes à la fin de l’année. Des prévisions basées uniquement sur des objectifs de croissance organique, l’entreprise n’ayant à ce jour pas identifié de nouvelle opportunité de croissance externe malgré ses recherches actives.

À défaut d’identifier une cible rapidement, la société présidée par Matthieu Thibault envisage de reprendre son expansion nationale à partir de l’année prochaine en ouvrant de nouvelles agences, notamment dans le Sud-Ouest et la vallée du Rhône. Coincée entre Paris et Nantes, son agence d’Orléans, ouverte il y a deux ans, a en revanche été fermée en début d’année faute de résultats suffisants.