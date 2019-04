Lors d’une interview qu’il a accordée à Channelnews sur l’édition 2019 du salon IT Partners, Matthieu Thibault, le président de l’intégrateur DSMI SC-Dam, a confié être à la recherche d’une opération de croissance externe pour compléter la couverture géographique de sa société et atteindre rapidement les 50 M€ de chiffre d’affaires. Un revenu qu’il considère comme le seuil de taille critique sur son métier de vente d’infrastructures et services managés associés. Présent à Nantes, à Paris, à Montpellier, à Rennes et à Cannes, l’intégrateur aimerait bien s’implanter à Bordeaux et à Lyon.

Fruit de la réunion du nantais DSMI et du francilien SC-Dam en 2017, la société a terminé son année fiscale 2018 sur un chiffre d’affaires de 32,5 M€, en croissance de 14% par rapport aux 28,5 M€ (chiffre recalculé) de 2017.

Profitant de l’occasion, Matthieu Thibault annonce le prochain changement de nom de la société et la réintégration au capital des anciens dirigeants de SC-Dam, que Matthieu Thibault souhaite intéresser aux performances futures de l’entreprise.