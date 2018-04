Dans cet entretien vidéo réalisé le 15 mars sur IT Partners, Alexandre Lorey, président du concessionnaire Xerox Document Store, explicite les raisons qui l’on poussé à racheter son homologue Optima.

Channelnews : Alexandre Lorey, pouvez-vous nous présenter Document Store?

Alexandre Lorey : Document Store est une société [parisienne] qui va fêter ses 20 ans. Elle est née et s’est construite autour d’un contrat de concession Xerox. Elle est donc spécialiste dans les services d’impressions et plus largement dans la chaîne documentaire. Nous avons eu pour particularité dès le départ d’articuler notre vision sur trois activités stratégiques : l’activité Xerox, les services de distribution et d’intégration IT, et la fourniture de consommables. L’idée étant de proposer aux clients un partenaire unique, un seul garant du bon fonctionnement entre le clic de souris et la sortie papier. […] Document Store compte 4.000 clients actifs [répartis sur Partis intra-muros et la petit couronne et a réalisé 57,5 M€ de chiffre d’affaires en 2017].

Channelnews : vous venez de racheter [au 1er mars] une société [située dans le XVI arrondissement de Paris] appelée Optima qui fait peu ou prou le même métier que vous. Pouvez-vous nous dire quel est l’enjeu de cette acquisition ?

Alexandre Lorey : En effet, Optima fait exactement le même métier que nous, à la différence que c’est un pure player Xerox qui n’a pas développé d’activité IT. C’est une société d’une dizaine de personnes réalisant 5 M€ de chiffre d’affaires annuel. L’intérêt pour nous, c’est d’élargir notre base clients. Les deux entreprises vont être consolidées. [Les équipes ont d’ores et déjà rejoint celles de Document Store]. C’est une entreprise limitrophe à la nôtre avec des clients dont les métiers sont très proches des nôtres, à savoir beaucoup autour du monde juridico-financier parisien − qui représente 50% de notre activité − et avec des valeurs identiques, fondées sur la satisfaction du client et [une attention importante portée aux ressources humaines]. Chez Document Store, nous sommes toujours partis du principe que nous développerons notre entreprise si nous développons nos hommes. Je suis le symbole de cette philosophie.

Channelnews : Quelle va être la suite de l’histoire cette année ?

Alexandre Lorey : La suite, ça va être de à consolider ce rapprochement et développer nos activités IT et consommables auprès des clients Optima. Nous projetons 63 M€ de chiffre d’affaires sur l’année 2018 avec 63 personnes. La suite de l’histoire c’est aussi d’élargir notre base clients, d’apporter plus de services à nos clients, ayant un périmètre plus large. Nous allons ensuite intégrer plus d’intelligence sur la partie processus documentaires. Aujourd’hui, 80% de l’information de l’entreprise est véhiculée sur papier. Notre enjeu est d’accompagner nos clients dans la migration de leurs processus documentaires d’un support papier à un support digital.