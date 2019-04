Le concessionnaire Xerox parisien annonce le rachat de la société de services Abildoc, spécialisée dans la numérisation d’archives via la solution de gestion de contenus d’entreprise Docushare de Xerox. Société de 15 personnes réalisant 1,5 M€ de chiffre d’affaires annuel, AbilDoc fournit des prestations de développement, d’intégration, de support et de direction de projet autour de Docushare pour les entreprises passant à l’archivage digital et ayant besoin de numériser leur fond documentaire existant.

Pour Document Store, cette acquisition est l’opportunité de renforcer sa capacité à accompagner ses clients dans leur transformation digitale, et notamment dans la digitalisation de leurs documents. « AbilDoc, qui va garder son autonomie, a vocation à produire les services numériques du groupe et à terme nos services de support », explique Alexandre Lorey, président de Document Store. Ce dernier souhaite en effet qu’AbilDoc développe progressivement de nouveaux services autour de son expertise historique, tels que l’audit d’impression ou l’audit documentaire, avec l’idée de fournir une chaîne de services numériques complète autour du document.

En parallèle, Alexandre Lorey, envisage de faire d’AbilDoc le centre de support de ses solutions d’impression. Aujourd’hui c’est Xerox qui assure ce service. Mais demain Document Store aimerait internaliser cette fonction, qui aurait l’avantage de diriger l’ensemble des clients sur un seul point d’entrée. « Un point clé pour pour gérer efficacement la satisfaction clients et détecter d’éventuels besoins non traités », souligne Alexandre Lorey.

Par la même occasion AbilDoc pourrait devenir la passerelle entre l’activité impression du groupe et son activité IT, qui représente près d’un quart de ses revenus (18 millions d’euros en 2018), et réunir de cette façon ces deux silos.

En 2018, Document Store a vu ses facturations augmenter de 13% dont 5% d’organique. Une croissance tirée par son activité IT et de mise en production de centres de reprographie pour le compte de ses clients.