En novembre dernier, Tessi annonçait, lors de l’ECM Summit 2020, sa nouvelle stratégie orientée plateforme, en réponse aux nouveaux enjeux de gestion des contenus et des processus d’entreprise.

Elle se concrétise aujourd’hui par le lancement de DIGITAL PLACE by Tessi.

Une plateforme au cœur de la digitalisation des métiers

La multiplication des échanges digitaux, accentuée par la crise de la COVID-19, a eu pour conséquence majeure l’explosion des volumes de données et d’informations échangées, rendant plus complexe encore, leur traitement, leur gestion et leur diffusion. Les systèmes traditionnels de gestion documentaire, trop cloisonnés, atteignent alors leurs limites.

Face à ces nouveaux enjeux de marché, Tessi fait évoluer son offre technologique avec la création de DIGITAL PLACE by Tessi, plateforme de digitalisation des processus d’entreprise et des parcours clients.

Un socle orienté gestion de contenus et des processus

Au cœur de ce dispositif, un socle technique orienté big data intègre deux composants de GED/SAE et de case management afin de centraliser la gouvernance de la gestion des contenus et l’automatisation des processus.

L’ensemble des données et documents convergent ainsi vers un référentiel unique et partagé à toute l’organisation, garantissant un traitement et une indexation unifiés. La modélisation des workflow et des processus client permet d’orchestrer les activités et la gestion des flux, d’automatiser des tâches simples ou complexes, le tout au service d’un pilotage 360° du dossier et parcours client.

Des services numériques « On-Demand »

Afin d’accompagner efficacement la transformation digitale des entreprises, la plateforme DIGITAL PLACE by Tessi se complète de services numériques, déployables au gré de l’évolution des projets et des besoins des métiers : automatisation de la capture des flux, vérification d’identité à distance, signature électronique, gestion multicanale des interactions clients…

Au profit de la digitalisation des activités de l’entreprise, ces services innovants s’inscrivent pleinement dans les nouveaux usages, dans l’optique d’automatiser les processus métiers, fluidifier les parcours et améliorer l’expérience client.

Une infrastructure interopérable et sécurisée

DIGITAL PLACE by Tessi dispose d’une bibliothèque de connecteurs applicatifs offrant une interopérabilité avec les solutions internes. Orientée API first, la plateforme intègre les spécificités métiers propres à chaque domaine d’activité. Elle permet à l’entreprise de s’ouvrir à son écosystème externe (clients, fournisseurs, administrations, partenaires…) au travers d’une intégration simplifiée, d’interface utilisateur personnalisée et de développements agiles.

Disponible en mode Cloud Computing, DIGITAL PLACE by Tessi repose sur une infrastructure d’hébergement Tessi, certifiée Hébergement de données de santé (HDS) et ISO 27001. S’appuyant sur un système d’archivage électronique certifiée NF 461, la plateforme DIGITAL PLACE by Tessi donne toutes les garanties en matière de conformité, de sécurité et de protection des données

« DIGITAL PLACE by Tessi est le résultat d’une réflexion issue de nombreux échanges avec nos clients sur l’accélération de leur transformation digitale. Grâce à cette démarche, nous proposons aux entreprises une plateforme technologique innovante et agile, répondant à la digitalisation de leurs processus métiers et à la gestion de l’expérience client » précise Emmanuelle ERTEL, Directrice Communication et Stratégie Innovation, Tessi France.