TYREX, leader français des solutions de décontamination USB, voit l’excellence et l’innovation de ses stations blanches saluées en obtenant la 3e place dans la catégorie Solution innovante dans le cadre de la Cybernight2023 organisée par REPUBLIK CYBER au Théâtre de la Madeleine à Paris. L’offre de Tyrex a aussi été mise en avant aux USA à Miami où Tirex s’est vu décerné un prix à l’occasion du American Maritime Forum.

CYBERNIGHT, la Nuit de la Cybersécurité, pour sa troisième édition a réuni plus de 800 professionnels pour fêter les plus belles innovations dans quatre catégories. (Source https://www.republikgroup-it.fr/cybernight)

The American Maritime Forum est un événement et un rassemblement important pour l’industrie maritime, réunissant des participants influents des secteurs américain et mondial, des armateurs, des gestionnaires de navires, des constructeurs de navires, des ports, des sociétés de classification, des organismes gouvernementaux, des prestataires de services, des fournisseurs, des entreprises technologiques et des fabricants

TYREX a développé des solutions adaptées aux risques connus et émergents. Conçues de manières ergonomiques, ses 4 stations de décontamination s’adaptent à tous les usages, toutes les architectures IT ou OT et toutes les réglementations, pour offrir une protection optimale et complète contre les cybermenaces USB.

Christophe BOUREL, CEO de TYREX « Nous sommes fiers d’obtenir ces nouvelles reconnaissances qui représentent un formidable encouragement pour l’ensemble de nos équipes. TYREX a su développer des solutions cyber de pointe pour se prémunir d’attaques complexes véhiculées par le canal USB. Nos solutions 100 % françaises sont aujourd’hui utilisées par les entreprises qui exercent leurs activités dans les secteurs les plus critiques : industrie, défense… Nous allons continuer de fortement investir pour optimiser nos solutions et occuper une place de leader sur le marché en France et à l’international. »