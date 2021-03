Un monde du travail de la « confiance zéro » : telle est la vision de Ping Identity en matière de gestion des accès aux employés d’entreprise. La société américaine d’identification informatique révèle les résultats de son étude sur l’impact de la pandémie de Covid-19. Elle a commandité Market Cube pour interroger plus de 1300 cadres dirigeants dans 5 pays, dont 300 en France.

Elle révèle que 68 % des répondants français planifient des investissements en matière de gestion des identités et des accès pour l’année à venir.

On y apprend aussi que 59 % des cadres dirigeants français interrogés n’ont pas attendus pour prendre les devants et ont d’ores et déjà investi dans la gestion des identités et des accès (IAM), l’authentification multifacteur (MFA) et le single sign-on (SSO).

En outre, 81 % disent avoir mis ou s’apprêter à mettre en œuvre une architecture ‘Zero Trust’ éprouvée.

Enfin, 70 % envisagent d’augmenter leurs investissements dans le modèle de « confiance zéro » durant les 12 prochains mois.

Conclusion du rapport : la pandémie de Covid-19 a été et reste une opportunité pour le secteur de l’identification numérique. Cette tendance ne concerne pas que la France mais aussi les quatre autres pays où a eu lieu l’enquête : États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne et Australie.

L’étude complète est téléchargeable et s’intitule « Growth in Remote Work Fuels Zero Trust Investment ».