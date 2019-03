Les ventes se basant sur la consommation réelle se répandant dans le paysage informatique, Dell s’apprête à faire des annonces en ce sens à l’occasion de Dell Technologies World, qui se déroulera du 29 avril au 2 mai à Las Vegas. « Comme nous le savons, les modèles de consommation sont là pour rester », a expliqué Joyce Mullen, directrice du channel Dell EMC, dans un entretien accordé à CRN. « Nous disposons d’un incroyable moteur qu’est Dell Financial Services, mais les modèles de consommation ne concernent pas uniquement le financement. Nous essayons donc de trouver le moyen de renforcer nos capacités dans ce domaine. » Bien que Dell Financial Services bénéficie de 2.000 partenaires dans le monde et que ses actifs sous gestion s’élèvent à 9,7 milliards de dollars, d’autres offres basées sur la consommation à destination du channel sont sur le point de sortir, a-t-elle encore expliqué, avant d’ajouter que tout n’était pas encore finalisé.

Joyce Mullen a ensuite révélé que le constructeur texan avait étudié le modèle de paiement à l’usage Greenlake développé par HPE, lequel connaît une croissance de 300% dans le channel. « Nous avons beaucoup travaillé afin de mieux cerner cette offre. Qu’est-ce que les partenaires aiment en elle ? Qu’est-ce qu’ils n’aiment pas ? », a précisé la responsable avant de confier à nos confrères « Vous allez en apprendre davantage sur le cloud, sur la consommation et sur la manière dont Dell et VMware vont collaborer plus étroitement. » C’est ce qui s’appelle du teasing.