Doug Merritt démissionne de son poste, cinq mois à peine après un investissement de 1 milliard de dollars de Silver Lake dans la société californienne de plateformes de données.

Graham Smith, directeur financier de Salesforce et actuel président du conseil d’administration de Splunk, va occuper le rôle de PDG intérimaire tandis que Doug Merritt conservera un rôle consultatif pour assurer une transition en douceur. « Le conseil d’administration se concentre sur l’identification d’un leader ayant fait ses preuves dans la mise à l’échelle des opérations et la croissance d’entreprises de plusieurs milliards de dollars. »

Doug Merritt a rejoint Splunk en 2014 en tant que vice-président senior des opérations. Il a été promu PDG un an et demi plus tard.

Son départ conclut une période mouvementée au sein de la direction du fournisseur de plateformes de données. En avril, Tim Tully, vice-président senior et directeur technique, partait rejoindre une société de capital-risque. En mai, Splunk a embauché Shawn Bice, responsable de la base de données AWS, pour occuper le poste nouvellement créé de président des produits et de la technologie. En septembre 2020, Susan St. Ledger, alors présidente des opérations mondiales de Splunk, quittait l’entreprise pour occuper un poste similaire chez Okta. À la même période, Splunk a promu plusieurs cadres, dont Christian Smith au poste de directeur des revenus et John Sabino au poste de directeur de la clientèle.

L’action de Splunk a chuté de 19% lors de l’annonce du départ de Doug Merritt, son plus bas niveau depuis la mi-juillet, mais les résultats préliminaires du troisième trimestre 2021 prévoient une augmentation de 19% du chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente, pour un total de 660 millions de dollars.