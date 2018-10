Dell-EMC a obtenu la certification SAP Hana de VxRail, sa gamme d’appliances d’infrastructure hyperconvergée reposant sur les logiciels VMware vSphere and VMware vSAN software.

Les clients Dell EMC et VMware peuvent désormais bénéficier d’une pile logicielle entièrement intégrée, compatible avec tous les périphériques, tous les clouds et toutes les applications, y compris pour les environnements de charges de travail SAP Hana.

« Dell EMC VxRail simplifie au maximum la transformation vers des infrastructures hyperconvergées facilement adaptable et malléable pour les utilisateurs », explique dans un communiqué Gil Shneorson, senior vice president et general manager, Dell EMC VxRail. « Comme ils utilisent de plus en plus VxRail pour les charges de travail principales des centres de données, cette certification fait de VxRail, déjà conçu pour les applications de base de données en mémoire, une excellente solution HCI pour les clients SAP Hana. »