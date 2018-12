Interrogé par CRN, le président et directeur général de l’activité Server Solutions de Dell EMC, Ashley Gorakhpurwalla, s’est déclaré particulièrement satisfait de la position de leader du constructeur sur le marché des serveurs et très optimiste pour le futur. « Tout fonctionne comme prévu. Nous avons constaté une augmentation considérable des différentes charges de travail, segments et zones géographiques dans lesquels nous souhaitons investir et auxquelles nous participons », a-t-il affirmé à nos confrères. « Nous allons croître. Nous sommes très très confiants quant à la manière dont les clients adoptent la technologie. Nous avons très certainement enregistré une croissance de 100% sur un an des plateformes de calcul qui ont accéléré la technologie de l’apprentissage automatique. C’est un taux de croissance incroyable. »

Selon les données fournies par IDC, avec des ventes de 4,09 milliards de dollars, en hausse de 33% sur un an, Dell était au troisième trimestre le numéro un du marché des serveurs dont il détenait une part de 17,5%. Le constructeur texan devance HPE qui a enregistré sur la période 3,8 milliards de dollars, soit une hausse plus modeste de 15% par rapport à l’année précédente, et une part de marché de 16,3%. Au troisième trimestre 2017, la firme de Palo Alto trônait en tête du marché avec un chiffre d’affaires de 3,31 milliards de dollars, devançant Dell et ses 3,07 milliards de dollars de revenus. Les temps ont bien changé.

En termes de livraisons, Dell a fourni au marché 556 millions d’unités au troisième trimestre (+10% sur un an), contre 456 millions de serveurs (-9%) pour HPE. Les revenus du groupe solutions d’infrastructure de la firme de Round Rock, qui regroupe serveurs, stockage et réseaux ont atteint 8,9 milliards de dollars, en hausse de 19% par rapport à l’année précédente. « Nous avons eu un succès phénoménal cette année », a commenté Ashley Gorakhpurwalla. « Nous avons construit une équipe incroyable et talentueuse, probablement la meilleure de l’industrie. »