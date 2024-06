delaware investit pour renforcer ses équipes et souhaite recruter 30 nouveaux talents dans ses différentes agences (Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux et Lille). Cette annonce s’inscrit dans le prolongement du lancement d’une nouvelle activité dédiée à la mise en œuvre de l’environnement Microsoft Dynamics 365.

delaware est une entreprise internationale qui fournit des solutions et des services technologiques avancés, pour guider ses clients dans leurs transformations commerciales et numériques. Elle leur fournit les outils nécessaires pour réaliser les priorités essentielles à leur mission. En plus de ses partenariats avec SAP, Microsoft, delaware s’appuie sur un groupe de partenaires technologiques pour aider ses clients à créer une vraie expérience client omnicanale. Le groupe réunit 450 collaborateurs en France.

Fort de ce positionnement, delaware souhaite recruter différents experts autour des technologies Microsoft pour mener à bien les projets qui lui sont confiés. Travailler chez delaware est l’opportunité de rejoindre une ESN en croissance continue et qui permet à ses équipes d’évoluer au sein de son organisation.

Présentation de quelques postes ouverts dans les différentes agences

– Senior consultant ERP Microsoft Dynamics 365

– Senior Consultant CRM Microsoft Dynamics 365

– Senior Consultant Data Microsoft

– Architecte Data Microsoft

Plus d’informations sur : https://carriere.delaware.pro/jobs

Reynald Queille, Président de delaware France « La croissance de nos activités et le lancement de notre nouvelle ligne d’expertise autour des technologies Microsoft Dynamics 365 nous amènent à compléter nos équipes d’experts. Nous offrons à nos futures recrues l’opportunité de rejoindre un groupe international reconnu pour son savoir-faire et la qualité de ses réalisations. delaware va fortement investir ces prochaines années pour se positionner comme l’un des principaux intégrateurs Microsoft en France. Il s’agit donc d’une formidable opportunité de rejoindre un projet ambitieux, stimulant et générateur de forte valeur ajoutée pour nos clients. »