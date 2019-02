Il y a trois semaines, le président et CEO d’Accenture, Pierre Nanterme, quittait son poste pour raisons de santé. On vient d’apprendre son décès. Les médecins lui avaient diagnostiqué un cancer du côlon en juillet 2016 pour lequel il avait été opéré peu de temps après.

Les messages de la profession ont été nombreux sur Twitter comme l’a constaté CRN. Satya Nadella (Microsoft), Tim Cook (Apple), Marc Benioff (Salesforce), Bill McDermott (SAP) ou encore Sanjay Poonen (VMware) ont loué ses qualités de dirigeant et d’homme.

« Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de Pierre Nanterme. Pierre était un ami et un leader visionnaire qui a conduit la transformation d’Accenture et en a fait une référence en matière de partenariats dans notre secteur. Il nous manquera », témoigne Satya Nadella (Microsoft).

« On se souviendra de lui pour sa contribution aux affaires ainsi que pour son activité en faveur de l’égalité sur le lieu de travail. Nos plus sincères condoléances vont à ses amis, à sa famille et à tout le monde chez Accenture », fait savoir Tim Cook.

Marc Benioff, quant à lui rappelle l‘ambition du dirigeant « pour son entreprise, son secteur et son pays, la France, toujours avec un cœur aimant ».

Bill McDermott, loue les nombreuses qualités de Pierre Nanterme. « Pas assez de place pour décrire toute la mesure de l’homme. Classe, caractère et intégrité personnifiés ».

« Très attristé par le décès de l’ancien PDG d’Accenture, Pierre Nanterme. Toutes les réunions que j’ai eues avec Pierre ont été marquées par sa franchise et son humilité », témoigne Sanjay Poonen.

Les tweets provenant d’Accenture ont également été nombreux. « Triste de perdre un grand dirigeant, un chef, un mentor, un visionnaire, un ami. Bien plus que du CEO d’Accenture, je me souviendrai de Pierre Nanterme pour son incroyable concentration, mais également pour le pétillement de ses yeux qui reflétaient son sens de l’humour, ce qui le rendait incomparable. Sois en paix, Pierre », a ainsi écrit Paul Daugherty, le directeur des technologies et de l’innovation de la société de conseil.

Diplômé de l’ESSEC,Pierre Nanterme a rejoint Accenture en 1983. Après avoir grimpé les échelons, il est devenu président-directeur général en janvier 2011 et a accédé au poste de président du conseil en février 2013. Durant son mandat, Accenture a toujours réalisé d’excellents résultats financiers, enregistrant une croissance nettement supérieure à celle du marché. Les revenus de la société ont ainsi augmenté de 55%, passant de 25,5 milliards de dollars au cours de l’exercice 2011 à 39,6 milliards de dollars au cours de l’exercice 2018. Ce natif de Lyon a également joué un rôle déterminant dans le basculement des activités vers des domaines à forte croissance comme les services numériques, le cloud et la sécurité, qui représentent désormais plus de 60% du chiffre d’affaires.