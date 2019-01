Le président et CEO d’Accenture, Pierre Nanterme, a démissionné pour raisons de santé. En juillet 2016, le dirigeant français avait annoncé qu’il était atteint d’un cancer du côlon. Il reste toutefois dans l’entreprise en tant que conseiller du CEO. Le conseil d’administration d’Accenture a nommé son directeur financier corporate, David Rowland, CEO par intérim. Ce dernier rejoint le conseil d’administration en tant que membre. Il est remplacé à la direction financière par KC McClure, jusqu’à présent directrice générale des opérations financières. Le conseil a par ailleurs nommé son administratrice indépendante, Marge Magner, en tant que présidente non exécutive du conseil d’administration de la société.

« Ce fut pour moi un honneur et un privilège de servir le personnel d’Accenture et nos clients pendant 36 ans, et je n’ai jamais été aussi confiant dans notre stratégie d’entreprise, notre équipe de direction et nos collaborateurs », affirme dans un communiqué Pierre Nanterme. « Je sais que l’implication significative de David dans le développement et la mise en œuvre de notre stratégie de croissance visant à nous orienter vers de nouveaux domaines en forte croissance tels que le numérique, le cloud et la sécurité – ainsi que sa position de dirigeant hautement respecté et développeur de talents – vont permettre une transition sans couture. C’est la bonne décision pour ma famille et pour moi afin que je puisse me concentrer sur ma santé. »

Diplômé de l’ESSEC,Pierre Nanterme a rejoint Accenture en 1983. Après avoir grimpé les échelons, il est devenu président-directeur général en janvier 2011 et a accédé au poste de président du conseil en février 2013. Durant son mandat, Accenture a toujours obtenu des résultats financiers très solides, enregistrant une croissance des revenus bien supérieure à celle du marché indique la société dans son communiqué. Les revenus ont ainsi augmenté de 55%, passant de 25,5 milliards de dollars au cours de l’exercice 2011 à 39,6 milliards de dollars au cours de l’exercice 2018. La capitalisation boursière a augmenté d’environ 70 milliards de dollars pour atteindre 108 milliards de dollars avec un rendement total pour les actionnaires de 309%. Le lyonnais a également joué un rôle déterminant dans le basculement des activités vers des domaines à forte croissance comme les services numériques, le cloud et la sécurité – qui représentent désormais plus de 60% des revenus.

Au cours de ses 35 années de carrière au sein de la société, David Rowland a de son côté occupé d’importants rôles de direction et joué un rôle de premier plan dans la stratégie de croissance d’Accenture. Il est membre de longue date du comité de gestion mondial de la société et a siégé au conseil d’administration et présidé le comité d’audit d’Avanade, une entreprise commune créée par Accenture et Microsoft.